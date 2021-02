Stukje beton valt van parkeergarage Eindhoven Airport

De parkeergarage P1 bij Eindhoven Airport is woensdagochtend afgesloten nadat er een stukje beton omlaag was gekomen. Ook de inpandige McDonald’s is uit voorzorg afgesloten, zei een woordvoerder van het vliegveld na berichtgeving van Omroep Brabant. Het gaat om dezelfde parkeergarage waarvan in 2017 een deel van de vloer instortte.