In 2020 zijn minder verkeersboetes uitgedeeld dan in het jaar ervoor, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. In 2019 waren dat er 8,4 miljoen, tegenover 7,8 miljoen in 2020. Het ministerie schrijft de daling mede toe aan de oproep van de overheid om vanwege het coronavirus zoveel mogelijk thuis te blijven. Daardoor was er vorig jaar gemiddeld genomen minder verkeer op de weg.