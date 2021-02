Betalingsbedrijf Adyen profiteert van populariteit onlinewinkelen

Het Nederlandse fintechbedrijf Adyen is in de tweede helft van coronajaar 2020 hard doorgegroeid. De opleving van het coronavirus in veel delen van de wereld zat de inkomsten uit de reissector weliswaar dwars, maar dat compenseerde de betalingsverwerker voor klanten als Netflix, Facebook, H&M en Uber ruimschoots door de forse toename van onlinewinkelen.