Japanse automakers zetten Nikkei op kleine winst

Honda, Toyota en Nissan lieten woensdag stevige winsten zien op de aandelenbeurs in Tokio. De drie grote autofabrikanten verhoogden de verwachtingen voor het financiële boekjaar. Beleggers in Japan deden het verder rustig aan na de sterke opmars in de afgelopen dagen. De Chinese aandelenmarkten gingen stevig vooruit voorafgaand aan de viering van het Chinees Nieuwjaar.