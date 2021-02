Kort geding over ‘discriminatie’ rond briefstemmen verkiezingen

De rechtbank in Den Haag behandelt woensdag een door de Partij voor de Dieren aangespannen kort geding tegen de Nederlandse staat over briefstemmen tijdens de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Volgens de politieke partij is er sprake van discriminatie als alleen zeventigplussers door de coronacrisis per brief mogen stemmen. Zij worden dan bevoordeeld en dat is in strijd met het kiesrecht, meent de PvdD.