Rechtbank buigt zich over vervolging hoofdverdachte Ruinerwold

De rechtbank in Assen verdiept zich woensdag opnieuw in de vraag of de 68-jarige Gerrit Jan van D., hoofdverdachte in de Ruinerwoldzaak, verder vervolgd moet worden. Van D. is het hoofd van het geïsoleerd levende gezin waarvan het bestaan in oktober 2019 aan het licht kwam. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem ervan dat hij zes van zijn kinderen jarenlang zo goed als gevangen heeft gehouden op een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. Het gezin zou in een religieuze ban hebben geleefd.