Marine grijpt in na nieuwe coronabesmettingen

De marine scherpt de coronamaatregelen aan nadat eind vorige week vier oorlogsschepen waren teruggekeerd met besmettingen onder de opvarenden. Bemanningsleden van schepen die verder dan 24 uur van de marinehaven in Den Helder opereren, gaan alleen in een „COVID-vrije bubbel” aan boord. Ze moeten tien dagen voor vertrek op een „gecontroleerde locatie” in quarantaine, waarna een test volgt. Zonder negatieve uitslag komen ze niet aan boord.