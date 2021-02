Tweede Kamer wil privacygevoelige gegevens beter beschermen

Uitvoeringsorganisaties zoals de GGD moeten in de toekomst een stuk veiliger omgaan met privacygevoelige gegevens, als het aan de Tweede Kamer ligt. Dinsdag stemde het parlement in met voorstellen om onder meer het budget voor de Autoriteit Persoonsgegevens te verhogen, een ‘chief information officer’ aan te stellen bij de GGD, en een ‘chief privacy officer’ te introduceren in de top van alle uitvoeringsorganisaties.