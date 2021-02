EU steekt 7 miljard euro in ‘buurlanden’ rond Middellandse Zee

De Europese Unie steekt tot 2027 7 miljard euro in de economie van tien niet-EU-landen rond de Middellandse Zee. De EU is de belangrijkste handels- en investeringspartner in de regio die zich uitstrekt van Marokko tot Syrië en wil dat blijven, aldus Europees commissaris Olivér Várhelyi (Nabuurschap en Uitbreiding).