KNMI: sneeuwhoeveelheid Darcy niet erg zeldzaam

Sneeuwstorm Darcy zorgde er afgelopen weekend voor dat Nederland bedekt werd onder een flink pak sneeuw. Voor het eerst sinds 2012 werd code rood afgegeven vanwege sneeuwjacht, een combinatie van sneeuwval en een stevige oostenwind. Toch is de hoeveelheid sneeuw die is gevallen niet zo zeldzaam, stelt het KNMI. „Zelfs niet in ons huidige, warmere klimaat.”