Horeca komt met eigen corona-routekaart voor sector

De horecasector wil dat er meer mogelijkheden komen voor horecabedrijven om open te gaan. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft daartoe zijn plannen in een eigen routekaart gegoten als alternatief voor die van de overheid. Ze willen onder meer dat er ruimere openingstijden voor restaurants komen bij de lagere risiconiveaus en alcoholverkoop in horeca moet kunnen als dat elders verboden is. Ook moeten nachtclubs en zalencentra weer open kunnen