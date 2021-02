‘Bedrijven wachten af met gerecycled plastic, meer regels nodig’

De kwaliteit van ingezameld plastic in Nederland is goed genoeg voor veel toepassingen, vooral buiten de voedselsector, maar de vraag naar gerecycled plastic blijft achter bij het aanbod. „Recyclaat wordt vooral nog enthousiast gebruikt door bedrijven die het als een tastbare manier zien om te verduurzamen. Een grote groep bedrijven wacht nog af”, constateren onderzoekers van de universiteit van Wageningen na een reeks projecten over hergebruik. Ze pleiten voor meer sturing door de overheid.