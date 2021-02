Hacker probeerde watervoorraad Amerikaanse stad te vergiftigen

Een hacker heeft geprobeerd de watervoorraad te vergiftigen van een gemeente in de Amerikaanse staat Florida. De dader kreeg toegang tot de systemen van de waterzuiveringsinstallatie van Oldsmar en probeerde de hoeveelheid natriumhydroxide in het water fors te verhogen. Die bijtende soda wordt gebruikt om de zuurgraad van het water aan te passen, maar zit ook in huishoudelijke middelen als gootsteenontstopper.