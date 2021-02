Ray-Ban-eigenaar zet stap richting overname Pearle en Eye Wish

De Frans-Italiaanse maker van brillen en lenzen EssilorLuxottica heeft een nieuwe stap gezet om het moederbedrijf van Pearle en Eye Wish definitief in te lijven. Het concern achter merken als Ray-Ban, Varilux en Oakley heeft bij de Europese Commissie voorstellen ingediend om zorgen over een gebrek aan concurrentie na de overname weg te nemen.