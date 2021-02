In sommige delen van het land, en dan met name in het Noorden en het Oosten, wordt de bezorging van post en pakketten nog altijd bemoeilijkt door de sneeuw. PostNL stuurt, waar het veilig kan, alle post- en pakketbezorgers de straat op, ook om opgelopen achterstanden in te lopen, maar kan niet garanderen dat alle post en pakketten bezorgd of opgehaald worden.