VN veroordelen aanval op kerk Jeruzalem

JERUZALEM. De Alliantie der Beschavingen (Unaoc) van de Verenigde Naties heeft maandag de aanval op een Roemeens-orthodoxe kerk in Jeruzalem sterk veroordeeld. De kerk in de Arabische wijk Musrara was vorige week dinsdag mikpunt van vernieling. Op camerabeelden is te zien hoe een man, vermoedelijk een orthodoxe Jood, de kerk beschadigt.