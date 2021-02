Randstad in januari weer op niveau van voor de crisis

Uitzender Randstad is het nieuwe jaar goed begonnen. Volgens topman Jacques van den Broek, die een toelichting gaf op de jaarcijfers van het bedrijf, zit de uitzender qua activiteiten weer op het niveau van voor de coronacrisis. Sinds april vorig jaar, toen de crisis in volle hevigheid te merken viel, is volgens de Randstad-baas sprake van opbrengsten die maand op maand hoger uitvallen.