Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland is de afgelopen 24 uur opnieuw gedaald ten opzichte van de dag ervoor. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, registreerde het afgelopen etmaal 3379 nieuwe gevallen. Dat is minder dan de 4535 nieuwe besmettingen van maandag. Het afgelopen weekend was het aantal nieuwe besmettingen met 8616 op zondag en 10485 op zaterdag nog fors meer.