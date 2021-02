Blik bij resultaten Randstad gericht op herstel van crisis

Uitzender Randstad heeft de laatste maanden van het jaar waarschijnlijk iets van herstel gemerkt van de coronacrisis. Volgens een gemiddelde raming onder kenners zal Randstad het kwartaal hebben afgesloten met een omzet van 5,7 miljard euro, waarmee het dik 5 procent minder omzette dan in dezelfde periode een jaar eerder. In het tweede kwartaal, toen de coronacrisis het duidelijkst was te merken en bedrijven hun flexibele schil afbouwden, was sprake van 25 procent omzetverlies voor Randstad