Maaltijdbezorging in Nederland komt weer op gang

De maaltijdbezorging in Nederland komt weer langzaam op gang, maar vanwege het winterweer worden nog niet overal net zoveel pizza’s, poké bowls en andere maaltijden aan huis afgeleverd als normaal. Bijvoorbeeld Deliveroo is vanwege het winterweer momenteel nog maar in een klein aantal gebieden actief en met een beperkte dienstverlening. „We doen dit op een manier die veilig is voor de bezorgers”, laat een woordvoerster weten.