Bezorgde WHO wil meer data over AstraZeneca-vaccin

Het nieuws dat het coronavaccin van AstraZeneca minder bescherming lijkt te bieden tegen milde en matige ziekteverschijnselen na een besmetting met een Zuid-Afrikaanse coronavirusvariant is zorgwekkend, maar nog geen reden het af te schrijven. Deskundigen van Wereldgezondheidsorganisatie WHO zeggen dat in reactie op bevindingen van wetenschappers over het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut.