Inspectiedienst Dierenbescherming haalt 61 hondjes uit woning

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft samen met de dierenpolitie Twente 61 zwaar vervuilde hondjes uit een woning in die Overijsselse regio gehaald. Er zijn ook vier vogels uit smerige kooien gehaald, aldus de LID. De controle had al vorige week woensdag plaats, maar is maandag pas bekendgemaakt.