Kabinet bekijkt avondklok over twee weken afzonderlijk

In principe geldt de verlenging van de avondklok tot en met de nacht van 2 op 3 maart om 4.30 uur, maar het kabinet kijkt over twee weken goed of de maatregel mogelijk toch eerder van tafel kan. Dat zegt justitieminister Ferd Grapperhaus na overleg met ministers over de coronamaatregelen. De spertijd maakt deel uit van een pakket maatregelen, maar zal los worden bekeken.