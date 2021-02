Blussen brand tuincentrum Lisse duurt tot ver in de avond

De brandweer is zeker nog een groot deel van maandagavond bezig om de brand in het tuincentrum in Lisse te blussen. De brand in het gebouw aan de Heereweg was aan het eind van de middag nog niet onder controle en het nablussen neemt nog vele uren in beslag, aldus een woordvoerster van de veiligheidsregio Holland-Midden.