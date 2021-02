Amerikaanse beleggers vol goede moed over coronasteun Biden

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag met winsten aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers op Wall Street rekenen erop dat de extra 1,9 biljoen dollar aan coronasteun, die president Joe Biden heeft toegezegd, in aantocht is. Ook reageert de markt op cijfers over het aantal virusbesmettingen in de Verenigde Staten. Daaruit komt naar voren dat het tempo waarin het virus zich verspreidt wat lijkt af te zwakken.