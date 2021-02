Rechter zet streep door avondklok in Duitse deelstaat

De Duitse deelstaat Baden-Württemberg neemt afscheid van de avondklok nadat een rechter had uitgesproken dat het uitgaansverbod een „excessieve” maatregel is. Het leeuwendeel van de bijna 11 miljoen inwoners van de zuidwestelijke deelstaat moet sinds half december binnenblijven tussen 20.00 uur en 05.00 uur. Die beperking is na woensdagavond geschiedenis.