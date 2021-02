De Vierdaagse gaat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. Stichting De 4Daagse meldde dat het onmogelijk is de 104de Vierdaagse te organiseren zoals mensen dat mogen verwachten. Het houden van 1,5 meter afstand is onmogelijk en de vaccinatiegraad is niet hoog genoeg, aldus de stichting.