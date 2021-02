De Britse overheid wil illegalen in het land of anderen met problemen met hun verblijfsstatus vaccineren, terwijl ze dan niet kunnen worden vervolgd of opgepakt. De regering heeft illegalen opgeroepen zich te melden bij een huisarts of gezondheidsdienst voor een vaccin. En allen, ongeacht hoe ze het land zijn binnengekomen, zijn bij hun registratie en bij hun vaccinatie gevrijwaard van vervolging door bijvoorbeeld de immigratiedienst of de politie, aldus de autoriteiten.