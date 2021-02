De politie heeft maandag in Heerlen een 24-jarige man opgepakt die in juni 2019 werd veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf. De man maakte deel uit van de beruchte Parkstadbende, een criminele organisatie die zich tussen 2015 en 2017 bezighield met autodiefstallen, heling, inbraken en wapen- en drugsbezit. Verder was de man veroordeeld voor het inrijden op een politieagent.