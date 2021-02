‘Mooie beloning’ voor medewerkers huisartsenzorg

Personeel in de huisartsenzorg krijgt er 2 procent aan salaris bij. De bonden hebben een principeovereenkomst over de cao bereikt met de werkgevers in de sector. Dat meldt CNV Zorg & Welzijn. „Een mooie beloning”, zegt voorzitter Anneke Westerlaken. „Naast een mooie loonstijging, hebben we ook zinvolle afspraken kunnen maken over scholing en verlofsparen.”