Brug bij Grave eind dit jaar weer geschikt voor 50 ton

De John S. Thompsonbrug in Grave is eind dit jaar weer geschikt voor verkeer tot 50 ton. Op de brug mogen sinds afgelopen zomer voertuigen tot 10 ton de oversteek wagen, na de ontdekking van overbelasting van de constructie. Rijkswaterstaat maakte maandag bekend dat de aanpak van de verzwakte constructie van de brug in november of december is afgerond. De voorbereidingen voor de reparatie zijn inmiddels begonnen.