Supermarktconcerns doen hun uiterste best om hun winkels zo goed mogelijk te bevoorraden. Maar in sommige delen van het land is dat een uitdaging door de lastig begaanbare wegen, meldt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). „De thuisbezorging wordt ook zoveel mogelijk weer opgestart, maar waarschijnlijk met de nodige vertragingen,” aldus de woordvoerster van CBL.