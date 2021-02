Hoogwater grote rivieren daalt vanaf woensdag

De hoge waterstand in de grote rivieren gaat vanaf woensdag dalen, verwacht Rijkswaterstaat. Omdat het in Duitsland iets natter is geworden dan eerder gedacht, stijgt het waterpeil van de Rijn bij Lobith maandag eerst nog iets. De hoogste stand wordt waarschijnlijk 14,55 meter boven NAP. De waterstand in de Maas is maandag al aan het dalen.