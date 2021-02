Afzettingsproces Trump niet op zaterdag vanwege sabbat

Het afzettingsproces in de Amerikaanse Senaat tegen Donald Trump, die al circa drie weken geen president meer is, wordt in ieder geval vrijdagavond onderbroken. Als de Senaat de kwestie dan nog niet heeft afgerond, houden de senatoren een rustdag op verzoek van een joodse advocaat van Trump, David Schoen. Schoen betoogde dat hij de sabbat, de joodse rustdag wenst te respecteren. De leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, heeft volgens Amerikaanse media gezegd dat er aan het verzoek van Schoen wordt voldaan.