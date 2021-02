Detacheerders zien omzet stijgen ondanks coronacrisis

De omzet van detacheerders is ondanks de coronacrisis in het vierde kwartaal met 2,5 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. Dat meldt de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). Over heel coronajaar 2020 bleef de daling van de omzet beperkt tot 0,4 procent.