Hyundai en Kia niet meer in gesprek met Apple, aandelen onderuit

De Zuid-Koreaanse automakers Hyundai en Kia gingen maandag onderuit op de beurs in Seoul. Beleggers reageerden teleurgesteld op een verklaring van de twee bedrijven dat er geen gesprekken worden gevoerd met het Amerikaanse technologieconcern Apple over een mogelijke samenwerking. In de afgelopen weken schoten de aandelenkoersen van Kia en moederbedrijf Hyundai juist omhoog door geluiden dat de autobouwers samen met Apple zelfrijdende elektrische auto’s zouden gaan ontwikkelen.