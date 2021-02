De politie heeft volgens getuigen maandag een waterkanon ingezet tegen anti-coupdemonstranten in de Myanmarese hoofdstad Naypyidaw. „De politie gebruikte een waterkanon om de weg vrij te maken”, zei demonstrant Kyaw Kyaw tegen het Franse persbureau AFP. Ook een fotograaf was daarvan getuige. Het is de eerste keer dat een dergelijk middel wordt ingezet sinds de protesten drie dagen geleden uitbraken.