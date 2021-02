Kamer wil langere bescherming tegen beleggers op huizenmarkt

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat gemeentes voor een langere periode beleggers van de huizenmarkt kunnen weren door middel van opkoopbescherming. Dat houdt in dat de koper van een huis deze moet bewonen, of alleen mag verhuren met een vergunning. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil dat gemeentes dit voor een periode van drie jaar kunnen doen, maar de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen dat uitbreiden naar vijf jaar.