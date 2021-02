Vliegverkeer Schiphol heeft ook maandag nog last van winterweer

Reizigers die maandag op Schiphol een vliegtuig moeten halen, moeten rekening houden met vertragingen of annuleringen. Dat zei een woordvoerster van Schiphol. Geadviseerd wordt om de site Schiphol.nl goed in de gaten te houden voor de laatste vluchtinformatie of contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij. Volgens de site van Schiphol zijn er maandag enkele annuleringen en vertragingen, maar liggen de meeste vertrekkende vluchten nog op schema.