23 stemmen verschil tussen grootste partijen Liechtenstein

De parlementsverkiezing in het vorstendom Liechtenstein heeft zondag een opmerkelijk resultaat opgeleverd. Het verschil tussen de van oudsher grootste partijen in het kleine Alpen-land was ditmaal welgeteld 23 stemmen. De Patriottische Unie (VU) en de Progressieve Burgerpartij (FBP), beide overigens vergelijkbaar conservatief en al jaren even dominant, kregen zondag 35,9 procent van de kiesgerechtigden achter zich.