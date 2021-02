Rijkswaterstaat roept weggebruikers op ook maandagochtend niet de weg op te gaan. De rijomstandigheden blijven met name in het midden en noorden van het land onverminderd gevaarlijk, zo waarschuwt de dienst. „Ondanks alle inspanningen van Rijkswaterstaat is een deel van de snelwegen nog moeilijk begaanbaar. We hebben te maken met zeer strenge winterse omstandigheden. Daarom is het advies zoveel mogelijk thuis te blijven.”