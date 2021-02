‘Krachtig steunpakket VS nodig voor banengroei’

De werkgelegenheid in de VS kan volgend jaar weer uitkomen op het niveau van voor de crisis, als er maar een krachtig genoeg coronasteunpakket komt. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen in een toespraak. Bij een te zwak pakket maatregelen riskeert het land volgens haar een veel tragere opleving van de werkgelegenheid en de economie.