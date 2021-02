‘Britse export naar EU bijna twee derde lager in januari’

De Britse export naar de Europese Unie is in januari meer dan twee derde gedaald ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. De daling is niet alleen het gevolg van de coronapandemie, maar wordt voor een groot deel veroorzaakt vanwege extra papierwerk en controles die nodig zijn omdat het Verenigd Koninkrijk niet langer bij de Europese interne markt hoort.