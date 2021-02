Oostenrijkse bondskanselier zou Spoetnik-V-vaccin nemen

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz zou bereid zijn zich in te laten enten met het Russische coronavaccin Spoetnik-V, zodra dat is goedgekeurd door de Europese medicijnautoriteiten. „Het enige dat telt is de effectiviteit, de veiligheid en snelle beschikbaarheid, niet geopolitieke strubbelingen”, zei Kurz tegen de Duitse krant Welt am Sonntag.