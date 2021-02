Met het oog op de verwachte sneeuwbuien zijn de strooiwagens van Rijkswaterstaat al flink in de weer om de wegen begaanbaar te houden. Op verschillende plaatsen in het land sneeuwt het al en ook kan het glad zijn. Ook wordt er op veel plaatsen waar nog geen sneeuw ligt alvast preventief gestrooid. Zaterdagavond is er sinds 19.00 uur al meer dan 2,5 miljoen kilo zout gestrooid, meldt Rijkswaterstaat.