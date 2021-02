Franse kustwacht brengt 36 migranten in veiligheid

De Franse kustwacht heeft zaterdag 36 migranten in veiligheid gebracht. Ze zaten op twee boten die, onafhankelijk van elkaar, de oversteek waagden naar Engeland, maar op het Kanaal in problemen kwamen. Een patrouillevaartuig pikte eerst een groep van dertien migranten op en later, na te zijn gealarmeerd door een veerboot, nog eens 23 personen. Allen zijn teruggebracht naar Calais en overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.