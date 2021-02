Op steeds meer plekken sneeuw in oosten en midden van het land

In het oosten van het land wordt zaterdagavond op steeds meer plekken lichte sneeuw gemeld. Ook in het midden van het land valt geleidelijk op meer plaatsen sneeuw. Volgens Weer.nl komt lokaal ook ijsregen voor, waardoor het verraderlijk glad kan worden. Het is niet uitgesloten dat ook elders kort wat ijzel of ijsregen voorkomt, voordat het gaat sneeuwen.