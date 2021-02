Leerplichtambtenaar niet direct in actie na heropening school

Ouders die hun kind ondanks de heropening van de basisscholen toch thuishouden, bijvoorbeeld uit angst voor het coronavirus, hoeven niet direct de leerplichtambtenaar te vrezen. „Hoewel de leerplichtambtenaar betrokken kan zijn en een rol kan spelen in het gesprek tussen de school en ouders, wordt niet handhavend opgetreden”, meldt het ministerie van Onderwijs in een document met vragen en antwoorden over de openstelling.