Twee nieuwe faculteiten universiteit Istanbul ‘Trojaans paard’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft met een presidentieel decreet twee nieuwe faculteiten in het leven geroepen aan de universiteit in Istanbul die de afgelopen weken het middelpunt is van protesten. Die braken uit toen Erdogan er een partijgenoot als rector heeft benoemd, wat volgens studenten en medewerkers in strijd is met de academische vrijheid. De nieuwe faculteiten zijn volgens critici door Erdogan bedoeld om zijn greep op de Bogazici Universiteit verder te verstevigen.