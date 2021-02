Twee witte tijgers zijn na een aardverschuiving in de Indonesische provincie West-Kalimantan uit een dierentuin ontsnapt en hebben een medewerker van de diergaarde gedood toen die ze wilde tegenhouden. Na hevige regens verschoof grond in de Zinka Zoo in de stad Singkawang op het eiland Borneo. Het bood de roofdieren plotseling een opening om weg te gaan. Plaatselijke media meldden dat naderhand een van de tijgers is getraceerd en doodgeschoten nadat verdoving van het dier was mislukt. De andere tijger is zaterdag nog steeds zoek.